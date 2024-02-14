ESTÜ Voleybol Takımları Şampiyon Olarak Süper Lige Yükseldi

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Kadın ve Erkek voleybol takımları, bölgesel lig grup maçlarını şampiyon olarak tamamlayarak Üniversitelerarası Voleybol Süper Ligi yükselme gruplarına katılmaya hak kazandı.

ESTÜ Kapalı Spor Salonunda 5 ila 9 Şubat 2024 tarihleri arasında 12 grupta düzenlenen Bölgesel Lig grup maçlarında antrenörlüğünü ESTÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Yalız Solmaz'ın yaptığı ESTÜ Kadın Voleybol Takımı, finalde Kütahya Dumlupınar Üniversitesini mağlup ederek yükselme gruplarına katılmaya hak kazandı. Erkekler kategorisinde ise lig usulü yapılan müsabakalar sonucunda antrenörlüğünü ESTÜ Spor Bilimleri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Celil Kaçoğlu'nun yaptığı ESTÜ Erkek Voleybol Takımı, birinci olarak yükselme gruplarına yükseldi. ESTÜ Erkek ve Kadın Voleybol takımları, Süper Lig'e yükselme gruplarında ilk ikiye girerlerse gelecek sezon Üniversitelerarası Voleybol Süper Ligi'nde mücadele edecek. - ESKİŞEHİR