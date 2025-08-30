Estonya, Çekya'yı Yendi: EuroBasket 2025'te İlk Galibiyet

Güncelleme:
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu 3. maçında Estonya, Çekya'yı 89-75 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini elde etti. Çekya, bu yenilgiyle birlikte 3. kez kaybetmiş oldu.

Salon: Arena Riga

Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Lorenzo Baldini (İtalya), Geert Jacobs (Belçika)

Çekya: Sehnal 1, Bohacik 7, Krejci 10, Kriz 2, Zidek 14, Hruban 7, Kejval, Peterka 13, Krivanek 3, Balint 4, Svoboda 9, Kyzlink 5

Estonya : Kullamae 16, Joesaar 10, Konontsuk 10, Raieste 8, Tass 7, Drell 15, Rosenthal 2, Treier 10, Jurkatamm, Hermet 2, Riismaa 9

1. Periyot: 19-23

Devre: 36-54

3. Periyot: 54-77

Beş faulle çıkan: 35.29 Kriz (Çekya)

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu 3. maçında Estonya, Çekya'yı 89-75 mağlup etti.

Bu sonuçla Estonya, grupta ilk galibiyetini aldı. Çekya ise 3. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
