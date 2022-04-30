Eşref Hamamcıoğlu: Galatasaray Genel Kurulu'nun iradesine ipotek konmuştur

Başkan Burak Elmas'a seslenen Eşref Hamamcıoğlu, şunları söyledi: "Bu kadar istifa çağrısına ve genel kurulun sizi istememesine rağmen, burada kalmakta neden bu kadar ısrar ediyorsunuz? Dahil ve hariç bir taahhüdünüz varsa, biz genel kurul olarak bu taahhütleri yerine getiririz. Kime ne söz verdiniz de yerine getiremiyorsunuz? Bugün Galatasaray için bir dönüm noktası. Galatasaray kimsenin oyuncağı olamaz. Güçlü bir genel kurul iradesiyle güçlü bir yönetim seçmek için, tekrardan organize olacağız."