Eşref Hamamcıoğlu: Galatasaray çaresiz değildir - Haberler

Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, "11 Haziran'daki seçimde arkadaşlarım ve ben, koalisyon ile seçime girmiştir. Bu koalisyonlar Galatasaray'da alışılmış şeyler değildir. Önce bunları gözden geçirmemiz lazım. Hiçbirimiz balık hafızalı değiliz. Lütfen objektif olarak değerlendirmenin yollarını arayalım.Hiç kimseyi suçlanmıyorum ama Galatasaray çaresiz değildir" dedi.

Galatasaray Kulübü'nün olağan divan kurulu toplantısı Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılı kulübün yapılacak olağanüstü seçim genel kurulunda başkanlığa adaylığını açıklayan Eşref Hamamcıoğlu, en büyük eksikliğin samimiyetsizlik olduğunu ifade ederek, şunları dile getirdi: "Bugün bunu çok net yaşıyoruz. 30 Nisan'daki seçimin ne şekilde iptal edildiğini gördük. 30 Nisan'da seçim yapılması gerekirken, Tevfik Fikret Salonu'ndan duvarları arasında, o kutsal mekanda, boş sandıkların önünde konuştuk. O kadar önemli günde aramızda olmayanlar bugün Galatasaray'ı yönetmeye talip oluyorlar. Daha önce yapılan genel kurullarda iradesini beyan etmekten çekinenler, salonda kalmayanlar bugün Galatasaray'ı yönetmeye talip oluyorlar. Bu samimiyetsizliktir, güven eksikliğidir. Bunu mutlaka tamir etmemiz lazım. 11 Nisan seçimleri bunun için çok önemli bir tarihtir. Lütfen bütün üyelerimiz sandık başına gelsinler. Galatasaray'ın çıkışı bu seçimdedir."

"Galatasaray'ın elinden arazi çıkmaksızın Florya'yı nasıl gelir kaynağına çevireceğimizi 10 gün içinde paylaşacağız. Bütün projelerimiz hazır. Galatasaray'ın Florya'dan çıkması lazım, kesin. Her ne pahasına olursa olsun çıkmaması lazım. Bugün Florya bölgesinde özellikle havaalanındaki pistlerin yıkılması veya ortadan kaldırılması nedeniyle buralarda kat müsaadesi artmıştır. Dolayısıyla Florya bölgesi bir sürü mütaahitin ağzının suyunu akıtmaktadır. Galatasaray'ı kullanarak hiç kimse burayı hedeflemesin. Çok net. Buna izin vermeyeceğiz. Galatasaray mutlaka bağımsızlığına kavuşarak yönetilmedir."