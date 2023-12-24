Eşme Ahmediye köyüne futbol sahası yapımı başladı

Eşme Ahmediye köyüne futbol sahası yapımı için çalışmalara başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçesine bağlı Eşme Ahmediye köyünde futbol sahası yapımına başladı. Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri tarafından yapılan Eşme Ahmediye futbol sahası 24x33 ölçülerinde yapılıyor. Sentetik çim halısı serilecek futbol sahasının etrafı 4 metre yüksekliğinde telle çevrilecek. Saha etrafına çevre düzenleme ile çalışmalar tamamlanacak. - KOCAELİ