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Eskrimde Uluslararası Çocuk Kupası yarın Antalya'da başlayacak

Eskrimde Uluslararası Çocuk Kupası yarın Antalya'da başlayacak

Spor Haberleri

Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek eskrim EFC 14 Yaş Altı Circuit ve 10-12 Yaş Altı Uluslararası Çocuk Kupası, yarın başlayacak.

Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek eskrim EFC 14 Yaş Altı Circuit ve 10-12 Yaş Altı Uluslararası Çocuk Kupası, yarın başlayacak.

Türkiye Eskrim Federasyonundan (TEF) yapılan açıklamaya göre, Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan organizasyon, 15-23 Nisan tarihlerinde ANFAŞ Antalya Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin 27 ilinin yanı sıra Almanya, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Özbekistan ve Suudi Arabistan'dan 10, 12 ve 14 yaş altı binin üzerinde eskrimci epe, flöre ve kılıç branşlarında pistte ter dökecek.

Organizasyon yarın epe karşılaşmalarıyla başlayacak.

Kaynak: AA / Spor

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