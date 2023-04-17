Eskrimde Uluslararası Çocuk Kupası, Antalya'da devam ediyor

Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 10-12 Yaş Altı Uluslararası Eskrim Çocuk Kupası ve EFC 14 Yaş Altı Circuit, devam ediyor.

Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 10-12 Yaş Altı Uluslararası Eskrim Çocuk Kupası ve EFC 14 Yaş Altı Circuit, devam ediyor.

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) ve Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) faaliyet programında yer alan organizasyon, ANFAŞ Antalya Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Yarışmalarda Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Özbekistan, Suudi Arabistan ve Polonya'dan 10, 12 ve 14 yaş altı binin üzerinde eskrimci, epe, flöre ve kılıç branşında mücadele ediyor.

Organizasyonun üçüncü gününde, 12 yaş altı kızlar epe kategorisinde final müsabakaları yapıldı.

Müsabakalar sonunda Defne Caner birinci, Ela Atılgan ikinci, Ayşe Doğa Yürükoğlu üçüncü oldu.

Organizasyon, 23 Nisan Pazar günü sona erecek.