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Eskrimde Gençler Kılıç Dünya Kupası Antalya'da Başlıyor

30 Kasım 2023 09:29 Son Güncelleme: 09:30 Abone Ol

Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler Kılıç Dünya Kupası, Antalya'da başlıyor. 27 ülkeden 296 sporcu katılacak olan organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek sporcular da açıklandı.