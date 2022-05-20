Eskrimde Flöre Federasyon Kupası, yarın Hatay'da başlayacak - Haberler

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Eskrimde Flöre Federasyon Kupası, yarın Hatay'da başlayacak

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Eskrimde Flöre Federasyon Kupası, yarın Hatay'da başlayacak

Türkiye Eskrim Federasyonunun faaliyet programında yer alan Büyükler Flöre Federasyon Kupası, yarın Hatay'da başlayacak.

Türkiye Eskrim Federasyonunun faaliyet programında yer alan Büyükler Flöre Federasyon Kupası, yarın Hatay'da başlayacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Ankara, İstanbul ve Mersin illerinden kadın erkek 39 sporcunun katılacağı organizasyon, Antakya Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Organizasyon, 2 gün sürecek.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Türkiye, Ankara, Eskrim, Hatay, Spor, Haberler

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