Eskrimde Flöre Federasyon Kupası, yarın Hatay'da başlayacak - Haberler

Türkiye Eskrim Federasyonunun faaliyet programında yer alan Büyükler Flöre Federasyon Kupası, yarın Hatay'da başlayacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Ankara, İstanbul ve Mersin illerinden kadın erkek 39 sporcunun katılacağı organizasyon, Antakya Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Organizasyon, 2 gün sürecek.