Eskrimde Flöre Federasyon Kupası ve Kılıç Açık Turnuvası Başkentte Düzenlenecek
Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen Flöre Federasyon Kupası'nda 77 sporcu, Kılıç Açık Turnuvası'nda ise 106 sporcu mücadele edecek. Organizasyonlar Ankara'da gerçekleştirilecek.
Eskrimde, Flöre Federasyon Kupası ile Kılıç Açık Turnuvası başkentte organize edilecek.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Flöre Federasyon Kupası'nda 9 Mart Cumartesi günü Ankara, Balıkesir, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin ve Muğla'dan 77 sporcu yarışacak.
Kılıç Açık Turnuvası'nda ise 10 Mart Pazar günü 16 ilden toplam 106 sporcu mücadele edecek.
Organizasyonlar Yenimahalle Spor Kompleksi'nde yapılacak.