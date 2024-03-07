Üye Girişi
Haberler

Eskrimde Flöre Federasyon Kupası ve Kılıç Açık Turnuvası Başkentte Düzenlenecek

Güncelleme:

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen Flöre Federasyon Kupası'nda 77 sporcu, Kılıç Açık Turnuvası'nda ise 106 sporcu mücadele edecek. Organizasyonlar Ankara'da gerçekleştirilecek.

Eskrimde, Flöre Federasyon Kupası ile Kılıç Açık Turnuvası başkentte organize edilecek.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Flöre Federasyon Kupası'nda 9 Mart Cumartesi günü Ankara, Balıkesir, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin ve Muğla'dan 77 sporcu yarışacak.

Kılıç Açık Turnuvası'nda ise 10 Mart Pazar günü 16 ilden toplam 106 sporcu mücadele edecek.

Organizasyonlar Yenimahalle Spor Kompleksi'nde yapılacak.

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Ankara Spor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

TRENDYOL SÜPER LİG'de fikstür belli oldu mu? Bugün hangi maçlar var? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçı ne zaman? Hangi gün, saat kaçta? Taner Acar kimdir? Cumhur İttifakı İzmir Foça Belediye Başkan Adayı Taner Acar kaç yaşında, nereli? Sadık Doğruer kimdir? AK Parti İzmir- Bergama Belediye Başkan adayı Sadık Doğruer kaç yaşında, nereli? Levent Çağlancı kimdir? MHP Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı Levent Çağlancı kaç yaşında, nereli? Bilal Kırkpınar kimdir? AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar kaç yaşında, nereli? DEM Parti Adıyaman Besni Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adıyaman Besni adayı Musafa Suvar ve Güler Sağ kimdir? Uğur Demirezen kimdir? AK Parti İzmir- Bayındır Belediye Başkan adayı Uğur Demirezen kaç yaşında, nereli? Erdal Dal kimdir? MHP Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı Erdal Dal kaç yaşında, nereli? Erol Eroğlu kimdir? AK Parti İzmir- Balçova Belediye Başkan adayı Erol Eroğlu kaç yaşında, nereli? Serkan Acar Kimdir? AK Parti İzmir- Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar kaç yaşında, nereli? Enver Demirel kimdir? MHP Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı Enver Demirel kaç yaşında, nereli? İsmail Öntaş kimdir? AK Parti Ankara- Nallıhan Belediye Başkanı adayı İsmail Öntaş kaç yaşında, nereli? Asım Balcı kimdir? AK Parti Ankara- Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı kaç yaşında, nereli? Ertuğrul Çetin kimdir? AK Parti Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Çetin kaç yaşında, nereli? Murat Ercan kimdir? AK Parti Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title