Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen Dünya Kupası'nda erkekler flöre kategorisinde mücadeleler yapıldı. ABD'li sporcu Alexander Massialas şampiyon olurken, diğer madalyaları Hong Konglu ve İtalyan sporcular kazandı. Milli eskrimciler ise farklı dereceler elde etti. Yarın yapılacak takım müsabakalarıyla turnuva sona erecek.

Eskrimde Erkekler Flöre Dünya Kupası İstanbul'da Devam Ediyor

Eskrimde Erkekler Flöre Dünya Kupası, İstanbul'da devam ediyor.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Başakşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tesisleri'nde düzenlenen Dünya Kupası'nda bireysel kategoride mücadeleler yapıldı.

ABD'li sporcu Alexander Massialas şampiyonluğa ulaşırken, Hong Konglu Ka Long Cheung gümüş, İtalyan sporcular Giulio Lombardi ve Giorgio Avola bronz madalya elde etti.

Dereceye giren sporcular ve antrenörlerine kupa ve madalyalarını Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı takdim etti.

Dünya Kupası'nda mücadele eden milli eskrimciler Turhan Berke Külcü 173, Tan Sezer 177, Ada Budak 178, Halis Genç 199, Can Alkış 202, Yusuf Arhan Doyaroğlu 204, Poyraz Ege İlman 207, Mustafa Burak Çufadar 217, Cem Güneş 224, Korel Yıldız 224, Alp Eyüpoğlu 226, Sabit Karatay Kılınç 226, Kıvanç Kırtay 229, Aras Atasoy 229, Erez Deniz Yokuş 233, Sarp Öztürk 234, Baha Baykal Çetinel 234, Batuhan Mazlumoğlu 238, Hikmet Deniz Yıldız 238 ve Poyraz Türker 214'üncü oldu.

Dünya Kupası yarın yapılacak takım müsabakalarıyla sona erecek.