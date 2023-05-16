Eskrimde Erkekler Epe Dünya Kupası, İstanbul'da düzenlenecek

Eskrimde Büyük Erkekler Epe Dünya Kupası, İstanbul'da yapılacak.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 19-21 Mayıs tarihlerinde İstanbul Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde düzenlenecek.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları için puan veren organizasyona, 65 ülkeden 348 eskrimci katılacak.

Türkiye'yi organizasyonda 20 milli eskrimci temsil edecek.

Epe Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular şunlar:

Bireysel: Burak Atay, Berke Ayberk, Hilmi Taha Ekenler, Halis Efe Elibol, Doruk Erolçevik, Uğur Kınalı, Mert Ahmet Koç, Murat Meriç, Çınar Öğüt, Cengizhan Öner, Göksu Mert Oran, Bora Özaltın, Bumin Kağan Özdemir, Ömer Kaan Öztunç, Ali Ege Say, Ali Mustafa Seçik, Özgür Ege Şenyurdusev, Mehmet Tezcan, Ata Tol, Yalgın Yeter

Takım: Hilmi Taha Ekenler, Halis Efe Elibol, Mehmet Tezcan, Yalgın Yeter.