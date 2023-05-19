Eskrimde Büyük Erkekler Epe Dünya Kupası İstanbul'da Başladı
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Eskrimde Büyük Erkekler Epe Dünya Kupası, İstanbul'da başladı. Türkiye Eskrim Federasyonu'nun açıklamasına göre, Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde ön eleme maçları yapıldı ve milli sporcular ön elemeyi geçemedi. Ana tablo maçları ise yarın yapılacak.
Eskrimde Büyük Erkekler Epe Dünya Kupası, ön eleme müsabakalarıyla İstanbul'da başladı.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'ndeki ön eleme maçları tamamlandı. Piste çıkan milli sporcular ise ön elemeyi geçemedi.
Organizasyonda ana tablo maçları yarın yapılacak.
Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor