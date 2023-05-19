Eskrimde Büyük Erkekler Epe Dünya Kupası İstanbul'da Başladı

Eskrimde Büyük Erkekler Epe Dünya Kupası, İstanbul'da başladı. Türkiye Eskrim Federasyonu'nun açıklamasına göre, Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde ön eleme maçları yapıldı ve milli sporcular ön elemeyi geçemedi. Ana tablo maçları ise yarın yapılacak.