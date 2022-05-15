Eskrimde 23 Yaş Altı Epe-Kılıç ve Veteranlar Açık Turnuvası, Konya'da sona erdi - Haberler

Eskrimde 23 Yaş Altı Epe-Kılıç ve Veteranlar Açık Turnuvası, Konya'da sona erdi.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Konya Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 14 ilden 125 sporcu katıldı.

5. İslami Dayanışma Oyunları öncesi test müsabakaları çerçevesinde yapılan organizasyonda 23 yaş altı epede Beyza Halvacıay, Halis Efe Elibol, kılıçta Gökçe Sena Üstün, Arda Tanerler, V1 flörede Emre Dökmen, Buket Hayber, V1 epede Mine Şengül, Güçlü Çötok, V2 epede Emel Eken, Şafak Özcan, V3 erkekler epede ise Zafer Kaymak altın madalya kazandı.

Organizasyon, plaket ve kupa takdiminin ardından sona erdi.