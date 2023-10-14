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Eskrimde 17 Yaş Altı Yıldızlar Flöre Açık Turnuvası Sonuçları

Eskrimde düzenlenen 17 Yaş Altı Yıldızlar Flöre Açık Turnuvası'nda erkeklerde Kıvanç Kırtay, kadınlarda ise Alara Atmaca birinci oldu. Turnuvaya 8 ilden 117 sporcu katıldı.