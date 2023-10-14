Eskrimde 17 Yaş Altı Yıldızlar Flöre Açık Turnuvası Sonuçları
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Eskrimde düzenlenen 17 Yaş Altı Yıldızlar Flöre Açık Turnuvası'nda erkeklerde Kıvanç Kırtay, kadınlarda ise Alara Atmaca birinci oldu. Turnuvaya 8 ilden 117 sporcu katıldı.
Eskrimde 17 Yaş Altı Yıldızlar Flöre Açık Turnuvası'nı erkeklerde Kıvanç Kırtay, kadınlarda ise Alara Atmaca kazandı.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'ndaki organizasyona 8 ilden 117 sporcu katıldı.
Şampiyonada erkeklerde Balıksesir Büyükşehir Belediyespor'dan Kıvanç Kırtay, kadınlarda ise aynı kulüpten Alara Atmaca birinci oldu.
Kaynak: AA / Spor