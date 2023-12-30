Eskrimde 17 Yaş Altı Federasyon Kupası Ankara'da Son Buldu

Eskrimde yılın son turnuvası olan 17 Yaş Altı Federasyon Kupası, Ankara'da sona erdi.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Etimesgut Belediyesi Devlet Bahçeli Tesisleri'nde oynanan müsabakalara, 25 ilden 496 sporcu katıldı.

Kılıçta erkeklerde Furkan Yaman, kızlarda Zeliha Portakal, epede ise erkeklerde Doruk Erolçevik, kızlarda Yasemin Toktaş, flörede de erkeklerde Sarp Öztürk, kızlarda Alara Atmaca birinci oldu.

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