Eskrimde 10-12 ve 14 yaş altı Kılıç Türkiye Şampiyonası İzmir'de başlıyor

Eskrimde 10-12 ve 14 yaş altı Kılıç Türkiye Şampiyonası yarın İzmir'de başlayacak.

Halkapınar Spor Salonu'ndaki şampiyonaya 21 ilden 560 eskrimci katılacak.

Şampiyonun ilk gününde kızlar 10 ve 14 yaş altı, erkeklerde 12 yaş altı müsabakaları, 12 Mayıs Pazar günü de 12 yaş altı kızlar ve 10 ve 14 yaş altı erkekler mücadeleleri gerçekleştirilecek.