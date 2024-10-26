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Eskrimciler, Gaziantep'te piste çıktı

Eskrimciler, Gaziantep'te piste çıktı
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Türkiye Eskrim Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan 10, 12, 14 Yaş Altı Flöre Açık Turnuvası, Gaziantep'te başladı.

Türkiye Eskrim Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan 10, 12, 14 Yaş Altı Flöre Açık Turnuvası, Gaziantep'te başladı.

Şehitkamil Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın ilk gününde erkekler flöre karşılaşmaları gerçekleştirildi.

Turnuvanın ilk gününde Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye ve İstanbul olmak üzere 6 ilden sporcular mücadele etti.

Türkiye Eskrim Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Hakan Ayber, turnuvanın erkekler flöre müsabakalarıyla başladığını belirterek, "Öğleden sonra 10 yaş kız müsabakalarıyla devam edecek. Sonrasında 14 yaş kız müsabakalarıyla ilk günü tamamlayacağız. Pazar günü ise diğer müsabakalar yapılacak ve turnuva tamamlanacak. Dereceye giren 8 sporcuya Gaziantep İl Müdürlüğü tarafından madalyaları takdim edilecek." dedi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor

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