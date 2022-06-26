Eskrim Türkiye Şampiyonası, Sivas'ta yapılacak Sivas'ta 26 Haziran 5 Temmuz tarihleri arasında "Eskrim U10-U12-U14 Epe Flöre Türkiye Şampiyonası" yapılacak. Sivas'ta 26 Haziran 5 Temmuz tarihleri arasında "Eskrim U10-U12-U14 Epe Flöre Türkiye Şampiyonası" yapılacak. Katılımın üst düzey olacağı şampiyonada dereceye girenlere kupa, madalya ve çeşitli hediyeler takdim edilecek. Türkiye Eskrim Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde 25 Haziran 5 Temmuz tarihleri arasında Sivas'ta Eskrim Şampiyonası düzenlenecek. 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonunda U10-U12-U14 Epe Flöre kategorilerde düzenlenecek olan şampiyonanın açılış seremonisi 30 Haziran Perşembe günü yapılacak. Yarın başlayacak olan şampiyonada kız ve erkek sporcular farklı dallarda ter dökecek. Katılımın üst düzey olacağı şampiyonada dereceye girenlere kupa, madalya ve çeşitli hediyeler takdim edilecek. Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, yarın başlayacak yıldızlar Eskrim Türkiye şampiyonasına katılacak ekiplere başarılar diledi. - SİVAS İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Sivas Spor Haberler

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