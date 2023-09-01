Eskrim Türkiye Şampiyonası Ankara'da Başladı
Eskrim Türkiye Şampiyonası, Ankara'da Yenimahalle Spor Kompleksi'nde flöre karşılaşmalarıyla başladı. Şampiyonada, 26 şehirden 427 sporcu kürsü mücadelesi verecek. Şampiyonada yarın epe, 3 Eylül Pazar günü ise kılıç branşlarında müsabakalar düzenlenecek.
Eskrim Türkiye Şampiyonası, Ankara'da Yenimahalle Spor Kompleksi'nde flöre karşılaşmalarıyla başladı.
Şampiyonada, 26 şehirden 427 sporcu kürsü mücadelesi verecek.
Türkiye Eskrim Federasyonunun 2023-2024 faaliyet takviminin ilk organizasyonunda
Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Düzce, Edirne, Erzurum,
Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırıkkale, Kocaeli, Konya,
Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tokat ve Zonguldak'tan eskrimciler piste
çıkacak.
Şampiyonada yarın epe, 3 Eylül Pazar günü ise kılıç branşlarında müsabakalar düzenlenecek.