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Eskrim Dünya Şampiyonası'nda Kadınlar Kılıç Takım Müsabakaları Yapıldı

Spor Haberleri

İtalya'nın Milano şehrinde düzenlenen Eskrim Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'nin kadınlar kılıç takımı sıralama karşılaşmalarını 16. tamamladı.

Eskrim Dünya Şampiyonası'nda kadınlar kılıç takım müsabakaları yapıldı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Milano şehrinde düzenlenen şampiyonada Begüm Alkaya, Nisanur Erbil, Iryna Shchukla ve Deniz Selin Ünlüdağ'dan kurulu kadınlar kılıç takımı sıralama karşılaşmalarını 16'ncı tamamladı.

Şampiyona, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Musa Samur - Spor

Dünya Şampiyonası Milano İtalya Spor Haberler

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