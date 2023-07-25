Eskrim Dünya Şampiyonası'nda Kadınlar Epe ve Erkekler Kılıç Kategorilerinde Ana Tablo Müsabakaları Yapıldı

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Milano şehrinde düzenlenen Eskrim Dünya Şampiyonası'nda milli eskrimci Enver Yıldırım kılıç kategorisinde 21'inci, Aleyna Ertürk ise epe kategorisinde 43'üncü sırada yer aldı. Şampiyonada 27 Temmuz Perşembe günü kadınlar kılıç kategorisinde Deniz Selin Ünlüdağ ile Nisanur Erbil ana tablo karşılaşmaları yapılacak.