Eskişehirsporlu yönetici ve futbolcular bayramlaştı

Eskişehirsporlu futbolcular ve yöneticiler, Ramazan Bayramı vesilesiyle bir araya gelip bayramlaştılar.

Eskişehirsporlu futbolcular ve yöneticiler, Ramazan Bayramı vesilesiyle bir araya gelip bayramlaştılar.

Eskişehirsporlu oyuncular ve yönetim Ramazan Bayramı'nı Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde kutladı. Eskişehirspor yönetim kurulu üyeleri, takım oyuncuları ve kulüp personelleri bayramlaşmak için bir araya geldi. Keyifli anların yaşandığı bayram tebrikinde, Eskişehirsporlular toplu hatıra fotoğrafı çekildi. Bayramlaşmanın ardından Eskişehirsporlu oyuncular 52 Orduspor FK deplasmanına uğurlanırken yöneticiler takıma başarı dileklerinde bulundu. - ESKİŞEHİR