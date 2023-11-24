Eskişehirsporlu Sinan Alağaç'ın ölümünün 38. yılında anma töreni düzenlendi

Geçirdiği kalp krizi sonucunda genç yaşta yaşamını yitiren Eskişehirsporlu milli kaleci Sinan Alağaç, ölümünün 38. yılında kabri başında anıldı.

Esentepe Mezarlığı'nda düzenlenen anmaya, Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Başkanı Ahmet Bingöl, Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyon (EASKF) Başkanı Sadri Atam, Alağaç Ailesi, merhum sporcunun yakınları, sporseverler, Sinan Alağaç Ortaokulu öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. Anmada, Sinan Alağaç'ın örnek kişiliği üzerinde durularak, genç sporcuların onu kendisine örnek alması gerektiğine dikkat çekildi.

"ESAS ÖLÜM, ÖLDÜKTEN SONRA ANILMAMAKTIR"

Tepebaşı Belediyesi ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin (TÜFAD) ortaklaşa düzenlediği anmada konuşan Başkan Ataç, "38 yıldır kısa bir yaşantıdan sonra 38. Anma töreni manidar tabi ki. Bu anmada diğer kaybettiğimiz futbolcu kardeşlerimizi hep birlikte anıyoruz. Sinan ile çok özel ilişkilerimiz vardı. Çok severdim. Ama hayatın ne getireceği belli değil. Esas ölüm, öldükten sonra anılmamaktır. Bundan sonra üzüntümüzü değil de karakterini sporculuktaki efendiliğini anlatmamız lazım" dedi.

"ANILMAYA DEVAM EDECEK"

TÜFAD Başkanı Ahmet Bingöl, "Sinan çok kısa yaşam sürecine sığdırdığı beyefendiliğiyle yaşamını noktaladı. İyi sporcu olunabilir, iyi insan olunabilir, yetenekli olunabilir ama insanı unutturmayan en önemli özellik karakteridir. Sinan da karakteri ile 38 yıldır anılmayı hak ediyor, anılmaya da devam edecek" diye konuştu.

"SİNAN'IN ŞAHSINDA SONSUZLUĞA İNTİKAL EDEN TÜM SPORCULARIMIZI ANIYORUZ"

Sinan Alağaç'ın ablası Saime Alağaç, "Her yıl büyük emekler veriyorsunuz, teşekkür ederiz. 38. yılda artık Sinan'ın şahsında tüm Eskişehirspor'a emek vermiş, sonsuzluğa intikal etmiş sporcularımızın da anma günü. Onları da saygıyla anıyoruz. Bugün sembolik bir anma günü. Bu anma törenine katkılarınız hepimiz için çok önemli. Çok teşekkür ederim" dedi.

Konuşmaların ardından Sinan Alağaç'ın kabri başında dua okundu ve karanfiller bırakıldı.