Eskişehirspor Yeni Sezon Öncesi Tanışma Yemeği Düzenledi

Eskişehirspor'un yeni transfer ettiği futbolcular ve teknik heyet, 2023-2024 sezonu öncesinde düzenlenen tanışma yemeğinde bir araya geldi. Yemekte kulüp başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör de hazır bulundu. Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Eskişehirspor, bölgesel amatör ligde mücadele edecek.

Eskişehirspor'un yeni transfer ettiği futbolcular ve teknik heyet, 2023-2024 sezonu öncesinde düzenlenen tanışma yemeğinde bir araya geldi.

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Eskişehirspor'da Kulüp Başkanı Erkan Koca, Yönetim Kurulu, teknik heyet, futbolcular ve tribün liderleri, bir restoranda düzenlenen akşam yemeği organizasyonunda buluştu. Sezon öncesindeki bu yemekte Eskişehirspor takımı birbirini daha yakından tanıma fırsatı buldu. Yemekte bir konuşma gerçekleştiren Kulüp Başkanı Erkan Koca ve yönetim kurulu üyeleri, kurulan kadroyla yeni sezonda şampiyonluk hedeflediklerini belirterek, hayırlı bir sezon geçmesini diledi. Takımın yeni teknik direktörü İbrahim Baş, yaptığı açıklamalarda Eskişehirspor'un amatör ligden çıkarak üst liglere yükselmesi gerektiğini belirtti. Eskişehirsporlu oyuncular ise, düzenlenen organizasyonda bölgesel amatör ligde şampiyon olmak istediklerini ifade etti.

Yeni sezon hakkında belirtilen görüşlerin ardından tanışma yemeği organizasyonu sona erdi. - ESKİŞEHİR