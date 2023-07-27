Eskişehirspor, Yasin Dölekli'yi kadrosuna kattı

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Eskişehirspor, Alaçatıspor'dan orta saha oyuncusu Yasin Dölekli'yi kadrosuna kattı. 2023-2024 sezonu için şampiyonluk hedefleyen Eskişehirspor, bir futbolcuyu daha transfer etti. Siyah-kırmızılı ekip, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden İzmir temsilcisi Alaçatıspor'dan 22 yaşındaki orta saha Yasin Dölekli ile sözleşme imzaladı. Kariyerine 1461 Trabzon'da başlayan genç orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon Alaçatıspor'da 24 maçta forma giyerken bir gol attı. Eskişehirspor'un resmi sosyal medya hesabından transfere ilişkin yapılan paylaşımda ise 'Yasin Dölekli'ye kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz' denildi.