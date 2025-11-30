Haberler

Eskişehirspor ve Karşıyaka'dan Dostluk Mesajları

Güncelleme:
Eskişehirspor ve Karşıyaka, 7 Aralık Pazar günü oynanacak maç öncesinde bilet fiyatları konusunda anlaştı ve dostluk mesajları verdiler. İki başkan arasındaki görüşmelerde, Karşıyaka taraftarları için bilet fiyatı 35,5 lira, Eskişehirspor taraftarları için ise 26 lira olarak belirlendi.

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor ile Karşıyaka'dan 7 Aralık Pazar günü Eskişehir'de oynanacak maç öncesinde karşılıklı dosluk mesajları verildi.

Ligde zirve mücadelesindeki Eskişehirspor'un İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkanı İhsan Alp, AA muhabirine, kulüplerinin şampiyonluk yolundaki önemli müsabakalarından biri öncesi, iki kulüp başkanının görüştüğünü söyledi.

Alp, Eskişehirspor Başkanı Ulaş Entok ile Karşıyaka Başkanı Metin Aygün Cicibaş'ın kritik müsabaka öncesi yaptıkları görüşmede, iki kulüp arasında oynanacak maçların bilet fiyatları konusunda anlaştığını ifade etti.

İki köklü camianın 7 Aralık Pazar günü Eskişehir'deki Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda karşı karşıya geleceğini kaydeden Alp, kulüp başkanlarının görüşmeleri sonucu karşılaşmayı stadyumda izlemek isteyen Karşıyaka seyircilerine maç biletlerinin 35,5 liradan satılmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Eskişehirspor taraflarının, ligin ikinci devresinde İzmir'de oynanacak karşılaşmanın biletlerine ise 26 liradan ulaşabileceğini belirten Alp, siyah kırmızılı taraftarlara müsabaka öncesi takımlarına destek çağrısında bulundu.

Eskişehirspor-Karşıyaka maçının biletleri, 1 Aralık Pazartesi günü saat 13.00'ten itibaren genel satışa çıkacak. Taraftarlar Passolig üzerinden ya da gişelerden maç biletlerini satın alabilecek.

Karşıyaka'dan "26 lira" jesti

Karşıyaka Spor Kulübü, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Eskişehirspor Başkanı Entok'a ve Eskişehirspor camiasına teşekkür edildi.

Uygulamanın, sportif rekabetin ötesinde dayanışma kültürünün ve sporun birleştirici gücünün değerli bir örneği olduğu vurgulanan açıklamada, "Fair-play anlayışının sahada olduğu kadar saha dışında da yaşatılması, futbolumuzun gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu güzel yaklaşım doğrultusunda, ligin ikinci yarısında İzmir'de oynanacak karşılaşma için deplasman tribünü bilet fiyatını 26 lira olarak belirlediğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi.

"İkimizi de daha güzel yerlerde görmek isteriz"

Karşıyaka Başkanı Metin Aygün Cicibaş da AA muhabirine, Eskişehirspor'un köklü camialardan olduğunu belirterek, yıllar sonra Karşıyaka-Eskişehirspor maçı oynanacağına vurgu yaptı.

Karşıyaka ve Eskişahirspor'un "3. lige yakışmadığını" aktaran Cicibaş, "İkimizi de daha güzel yerlerde görmek isteriz. Eskişehirspor Başkanı Ulaş Entok, sportmenlik ve centilmenlik içerisinde başkanlık yapıyor. Bizlere de yaklaşım onların tarafından geldi. Biz de onların yaklaşımına aynı şekilde karşılık verdik. Güzel, centilmen bir maç olacağını düşünüyorum." dedi.

Cicibaş, 2 takımında "en üst ligi" hak ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Spor
