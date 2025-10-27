Haberler

Eskişehirspor'un Zafer Maçında Taraftar Gerginliği: 1500 Koltuk Kırıldı

Eskişehirspor'un Zafer Maçında Taraftar Gerginliği: 1500 Koltuk Kırıldı
TFF 3. Lig 4. Grup'ta oynanan Afyonspor-Eskişehirspor maçında, Eskişehirspor'un 5-1 galip gelmesinin ardından taraftarlar arasında yaşanan gerginlik sonucunda 1500 koltuk kırıldı. Eskişehirspor taraftarlarının rakiplerine tepki göstermesi olayları tetikledi.

AFYONSPOR'un Eskişehirspor'a 5-1 yenildiği maçta taraftarlar arasında yaşanan gerginlik nedeniyle Eskişehir'den gelen taraftarın bulunduğu tribündeki 1500 koltuk kırıldı. Eskişehirsporlu taraftarlar koltukları sahaya ve rakip taraftara fırlattı.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 8'inci hafta maçında Afyonspor ile Eskişehirspor, Zafer Stadyumu'nda karşılaştı. Statta rakip takımın 750 seyirci kapasitesi tribününü Eskişehirspor taraftarı doldurdu. Eskişehir'den gelen çok sayıda taraftar ise tribünün dolması nedeniyle stat dışında kaldı. Eskişehirspor yöneticilerinin talebiyle Afyonspor yönetimi Eskişehir'den gelen taraftarı stada aldı. Rakip takım tribününün yanındaki alana yerleştirilen Eskişehirspor taraftarı ile Afyonlu taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Afyonspor taraftarı, Eskişehirspor taraftarının bulunduğu tribünün üzerine 'Babamız Afyonspor' yazılı pankart astı. Eskişehirspor taratarları 5-1 üstün oldukları maçın 80'inci dakikasından sonra tribündeki koltukları kırdı. Pankarta tepki gösteren Eskişehirspor taraftarı sonraki dakikalarda koltukları Afyonspor taraftarına ve sahaya fırlattı. Polis, Eskişehirspor tribününde tedbir aldı. Eskişehirspor'un, Afyonspor'u 5-1 yendiği maçta 1500 koltuğun zarar gördüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
