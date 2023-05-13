Eskişehirspor'un son iç saha maçının biletleri satışta

TFF 3. Lig'de mücadele eden Eskişehirspor'da sezonun son iç saha mücadelesinde konuk edeceği Entegre Solar Elazığspor maçının biletleri satışa sunuldu.

1.Grupta 26 puanla 17'nci sırada yer alan ve küme düşmeye en büyük adaylardan biri olan Eskişehirspor, ligin 33. Hafta maçında 16 Mayıs Pazar günü saat 15.00'te Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda Entegre Solar Elazığspor'u ağırlayarak taraftarının önüne çıkacak. Kırmızı-siyahlı kulüp sosyal medya hesaplarından, sezonun son iç saha karşılaşmasının biletlerinin satışa çıktığını duyurdu. Maçın bilet fiyatları ise; Batı Tribünü (VIP): 100 lira, Maraton Tribünü: 50 lira, Güney Kale Arkası: 25 lira, Misafir Tribün: 32,50 lira olarak belirlendi.

Biletlerin 12, 13, 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde saat 10.00-18.00 arasında, maç gününde ise saat 10.00-15.45 arasında stadyumdaki bilet satış gişelerinden satılacağı belirtildi. - ESKİŞEHİR