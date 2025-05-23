Eskişehirspor'un Şampiyonluk Gecesi'nde Kıvılcım Gösterisi Tartışma Yarattı

Eskişehirspor'un Şampiyonluk Gecesi'nde Kıvılcım Gösterisi Tartışma Yarattı
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Eskişehirspor'un 'Şampiyonluk Gecesi' etkinliğinde sahne alan Hande Ünsal'ın konseri sırasında kıvılcım gösterisi yapıldı. Taraftarın oturduğu alana sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle bazı taraftarlar zor anlar yaşadı ve duruma ıslıklarla tepki gösterdi.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) şampiyon olan Eskişehirspor'un 'Şampiyonluk Gecesi' kutlamaları sırasında yapılan kıvılcım gösterisinde taraftar zor anlar yaşadı.

Eskişehirspor'un 'Şampiyonluk Gecesi' kutlamaları büyük coşkuyla sürüyor. Ünlü sanatçılar sahneye çıkmaya devam ederken, geçtiğimiz dakikalarda Hande Ünsal'ın konseri sırasında ilginç bir olay yaşandı. Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nun tepesinden taraftarın oturduğu bölgeye doğru kıvılcımlar saçan volkan havai fişekler yakıldı. Bu esnada taraftarın yaşadığı zor anlar objektiflere yansıdı. Tribünlerdeki vatandaşlar yaşanan olaya ıslıklarla tepki gösterdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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