Eskişehirspor'un kuruluş yıl dönümünde meşaleli kutlama - Haberler

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Eskişehirspor'un kuruluş yıl dönümünde meşaleli kutlama

AA - Emrah Yaşar - Spor
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Eskişehirspor'un kuruluş yıl dönümünde meşaleli kutlama

TFF 3. Lig'de mücadele edecek Eskişehirspor'un 57. kuruluş yıl dönümü meşaleli gösteriyle kutlandı.

TFF 3. Lig'de mücadele edecek Eskişehirspor'un 57. kuruluş yıl dönümü meşaleli gösteriyle kutlandı.

Eskişehirspor Taraftarlar Birliği tarafından düzenlenen kutlama etkinliği için Porsuk Çayı üzerine platform kuruldu. Taraftarlar, Bando Es-Es grubu ve sanatçılar eşliğinde tezahüratlarda bulundu.

Tezahüratların ardından kırmızı-siyahlı taraftarlar, ellerindeki meşaleleri yakarak gösteri yaptı.

Şimşek: "Bu sezon bizim ölüm kalım sezonumuz"

Eskişehir Kulübü Başkanı Mehmet Şimşek, burada yaptığı konuşmada, yeni sezonda TFF 3. Lig'de mücadele edeceklerini belirtip, küllerinden yeniden doğacaklarını söyledi.

Bu sezonun Eskişehirspor için çok önemli olduğunu belirten Şimşek, "Yaşanan sıkıntılarımızı şehir olarak düzeltemedik. Düzelteceğiz diye umut ediyoruz. Şehre 'Birlik olalım.' dedik ama olamadık. Her şeyi güzelce anlatmak istedik ama yine anlatamadık. Ancak bilmiyorlar. Eskişehirspor küllerinden doğar. Elbet bir gün doğacak. Bu sezon bizim ölüm kalım sezonumuz. Onun ötesi yok. Herkes bunun bilincinde olsun. ya istiklal ya ölüm." ifadelerini kullandı.

Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri ise futbolbeverler olarak bütün zorluklara göğüs gerdiklerini dile getirdi.

AA / Emrah Yaşar - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Eskişehirspor Porsuk çayı Spor Haberler

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