Milletvekili Hatipoğlu: "Ceza için tam da bu hafta mı beklendi?"

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehirsporlu 7 futbolcunun disipline sevk edilmesiyle ilgili olarak, "Sezonun belki de en kritik maçı öncesi tam da bu hafta mı beklendi, soruyorum!" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), toplam 197 futbolcunun bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı. Eskişehirspor'da forma giyen amatör lisanslı 7 oyuncu da disipline sevk edilen isimler arasında yer aldı. AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

"Ceza için tam da bu hafta mı beklendi?"

Milletvekili Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yayımlamış olduğu açıklamada, "Eskişehirspor'un liderle oynayacağı maç öncesi 7 oyuncumuza birden ceza veriliyor. Sezonun belki de en kritik maçı öncesi tam da bu hafta mı beklendi, soruyorum! Kimin ne zaman cezalı olacağı belli değil, 3. Lig'de her iş keşmekeş. Derhal adil ve düzenli bir ceza takvimi uygulanmalıdır. Biz, suçlu cezasını çekmesin demiyoruz; ancak verilen cezalar üzerinden ligin dizayn edilmesi kabul edilemez. Bu konunun takipçisi olacağımı ve kulübümüze yapılan haksızlıkla mücadele edeceğimi de tüm kamuoyuna bildiririm" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR