Eskişehirspor, Tire 2021 FK'yi 1-0 Geçerek 4'te 4 Yapmayı Başardı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Eskişehirspor deplasmanda Tire 2021 FK'yı 1-0 yenerek 4'te 4 yaptı. Müsabakanın ilk yarısında iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, devre golsüz sona erdi. Konuk Eskişehirspor dakikalar 56'yı gösterdiğinde Akın'ın golüyle öne geçti. Golün ardından avantajını korumayı başaran kırmızı-siyahlılar sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu sonucun ardından Eskişehirspor 23 puana yükselirken, Tire 2021 FK ise 16 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor