Eskişehirspor Teknik Direktörü Hakan Şapçı'dan maç analizine övgü

Eskişehirspor, Tire 2021 FK'yı 1-0 mağlup ederken, Teknik Direktör Hakan Şapçı oyuncuların performansı ve maçın kritik anları hakkında değerlendirmelerde bulundu. İki net penaltı pozisyonunun verilmemesiyle ilgili konuşan Şapçı, Karşıyaka maçı için umutlu olduklarını belirtti.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Hakan Şapçı, "2 net penaltı pozisyonunun verilmemesi skoru büyütmemizi engelledi. Son bölümde skoru koruma psikolojisiyle geriye yaslansak da savunmamız ve kalecimiz kritik anlarda doğru müdahaleleri yaparak 3 puanı aldık" dedi.

Eskişehirspor, Nesine 3. Lig'in 11. haftasında Tire 2021 FK deplasmanından 1-0 galip ayrıldı. Teknik Direktör Hakan Şapçı, maçın ardından karşılaşmayla ilgili değerlendirmede bulundu. Şapçı'nın açıklamasında, "İki haftalık aranın ardından sahaya tekrar güçlü bir başlangıç yapmak için çıktık. Ancak bu aranın maç ritmi ve temposu açısından bize çok iyi gelmediği ilk dakikalarda hissedildi. Oyunun başında oyuncularımızın maça adapte olmakta zorlandığını gördük. Sonraki bölümlerde oyun üstünlüğünü zaman zaman ele geçirsek de hücumda yaptığımız basit top kayıpları rakibe geçiş fırsatları sundu. Devre arasında daha tempolu bir oyunla maçı kazanabileceğimizi paylaştık ve ikinci yarıya başladık. Akın'ın golüyle öne geçtik, farkı artırabilecek pozisyonlar da bulduk ancak değerlendiremedik. Ayrıca iki net penaltı pozisyonunun verilmemesi skoru büyütmemizi engelledi. Son bölümde skoru koruma psikolojisiyle geriye yaslansak da savunmamız ve kalecimiz kritik anlarda doğru müdahaleleri yaparak 3 puanı aldık" ifadeleri yer aldı.

"Allah'ın izniyle yeni bir zafer daha kazanacağız"

Emeği geçen tüm ekibe ve uzak yolları aşarak takımın yanında olan taraftara teşekkür eden Şapçı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi önümüzde şampiyonluk yürüyüşümüzün en kritik virajlarından biri olan Karşıyaka maçı var. Ligin ilk devresini, zirve mücadelesi verdiğimiz rakiplere karşı kazanarak kapatmak istiyoruz. Bu zorlu haftada büyük Eskişehirspor camiasının ve taraftarının itici gücüne her zamankinden çok ihtiyacımız var. Oyuncularıma güveniyorum. Pazar günü taraftarımızın o muhteşem desteğiyle sahada olacaklar ve Allah'ın izniyle yeni bir zafer daha kazanacağız." - ESKİŞEHİR

ESKİŞEHİR
