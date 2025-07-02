Eskişehirspor, Teknik Direktör Serdar Göçerler ile Anlaştı

Eskişehirspor, Teknik Direktör Serdar Göçerler ile Anlaştı
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Eskişehirspor, 2025-2026 sezonu öncesinde teknik direktörlük görevi için Serdar Göçerler ile anlaşma sağladı ve başarı dileklerinde bulundu.

Eskişehirspor, teknik direktörlük görevi için Serdar Göçerler ile anlaşma sağladı.

Önümüzdeki sezon Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig'de mücadele edecek olan Eskişehirspor, 2025-2026 sezonu öncesinde teknik direktörlük görevi için Serdar Göçerler ile anlaşma imzaladı. Kulüp, anlaşma hakkında Serdar Göçerlere başarı dileklerinde bulundu. Kulüp hesabında yapılan resmi bilgilendirmede ise "Eskişehirspor Teknik Direktörlük görevi için Serdar Göçerler ile anlaşmaya varılmıştır. Hocamıza kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine ve ekibine görevlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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