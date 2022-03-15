Eskişehirspor, Tarsus İdman Yurdu maçına hazırlanıyor - Haberler

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Eskişehirspor, Tarsus İdman Yurdu maçına hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Eskişehirspor, Tarsus İdman Yurdu maçına hazırlanıyor

Eskişehirspor, TFF 2. Lig'in 30. haftasında sahasında karşılaşacağı Tarsus İdman Yurdu maçı hazırlıklarına devam ediyor.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Eskişehirspor, TFF 2. Lig'in 30. haftasında sahasında karşılaşacağı Tarsus İdman Yurdu maçı hazırlıklarına devam ediyor.

TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, pazar günü oynayacağı Tarsus İdman Yurdu maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde çalışmalarına devam eden Eskişehirsporlu oyuncular, antrenman kapsamında U19 takımı ile maç yaptı. Karşılaşma öncesinde Es-Es'in, farklı çalışmalarla maç hazırlıklarına devam edeceği öğrenildi. Bugün yapılan antrenmanda, sportif sakatlıklarına bağlı olarak tedavileri süren Berkay Tanır ve Muhammet Yahya Akbulut yer almadı. - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor, Tarsus İdman Yurdu maçına hazırlanıyor

Eskişehirspor, Tarsus İdman Yurdu maçına hazırlanıyor

Eskişehirspor, Tarsus İdman Yurdu maçına hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı / Spor

Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Tarsus, Pazar, Spor, Haberler

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