Eskişehirspor sol bekine kavuştu: Recep Pekgöz imzayı attı
Eskişehirspor, yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor ve 25 yaşındaki sol bek Recep Pekgöz ile anlaşma sağladı. Oyuncu, takımla birlikte çalışmalara başlayacak.
Eskişehirspor, transfer çalışmaları kapsamında 25 yaşındaki sol bek oyuncusu Recep Pekgöz ile anlaşmaya vardığını duyurdu.
Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Eskişehirspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-kırmızılı kulüp, son olarak Küçükçekmece Sinopspor forması giyen savunma oyuncusu Recep Pekgöz'ü renklerine bağladı. 25 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşma sağlandığı ve oyuncunun takımla birlikte çalışmalara başlayacağı belirtildi.
"Siyah-kırmızı forma altında başarılar dileriz"
Transferle ilgili kulüpten yapılan resmi açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz son olarak Küçükçekmece Sinopspor'da forma giyen 25 yaşındaki sol bek Recep Pekgöz ile anlaşma sağlamıştır. Recep Pekgöz'e Büyük Eskişehirspor camiasına hoş geldin diyor, siyah-kırmızı forma altında başarılar diliyoruz." - ESKİŞEHİR