Eskişehirspor, Nejat Biyediç'i anma mesajı paylaştı

Eskişehirspor, eski futbolcu ve teknik direktör Nejat Biyediç'in 12'nci vefat yıl dönümünde bir anma mesajı paylaştı. Biyediç, Türk futbolseverlerin sevgisini kazanmıştı.

Eskişehir spor, eski futbolcu ve teknik direktör Nejat Biyediç'in 12'nci vefat yıl dönümünde bir anma mesajı paylaştı.

Başta Bursa spor olmak üzere birçok Anadolu kulübüne katkı veren Bosna asıllı Nejat Biyediç, 12 yıl önce tedavi gördüğü lösemi hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetmişti. Bir dönem Eskişehir spor'u da çalıştıran teknik adam Biyediç, Türk futbolseverlerin sevgisini kazanmıştı.

Eskişehir spor, eski teknik direktörü Biyediç'in 12'nci vefat yıldönümünde bir anma mesajı paylaştı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk futboluna ve Eskişehir spor'umuza vermiş olduğu hizmet ve emeklerle adını tüm spor kamuoyuna kabul ettirmiş olan eski teknik direktörümüz merhum Nejat Biyediç'i aramızdan ayrılışının 12. yılında, saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR