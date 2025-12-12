Eskişehirspor, Kütahyaspor maçı için hazırlıkları tamamladı

Eskişehirspor, deplasmanda oynayacağı Kütahyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Eskişehirspor futbolcuları, teknik direktör gözetiminde gerçekleştirdiği son antrenmanda taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Bu çalışmalar neticesinde tam kadro maça hazır hale geldi. Sosyal medyada yapılan açıklama, antrenmanın ardından takımın bugün Kütahya'ya hareket edeceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR