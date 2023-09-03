Eskişehirspor Kütahya İl Özel İdare'yi 3-0 mağlup etti

ESOGÜ Stadyumu'nda gerçekleştirilen hazırlık maçında Eskişehirspor, Kütahya İl Özel İdaresi SK'yı 3-0 mağlup etti. Erdin Üzer, Berke Çelik ve Hakan Aydemir'in golleriyle Eskişehirspor galibiyeti elde etti.

Eskişehirspor hazırlık maçında Kütahya İl Özel İdare'yi 3-0 mağlup etti.

ESOGÜ Stadyumu'nda gerçekleştirilen hazırlık maçında Eskişehirspor ve Kütahya İl Özel İdaresi SK ile karşılaştı. Eskişehirspor maça Turgut Kirveli, Ferit Özler, Beytullah Çamurlu, Erdin Üzer, Hayrettin Cengiz, Sezer Akyüz, Serdar Sudun, Fatih Çakır, Sergen Şakirler, Barış Memiş ve Ercan Kuruçay ile çıktı. Müsabakada 42. dakikada Erdin Üzer'in golüyle öne geçen Eskişehirspor, 55. dakikada Berke Çelik ve 84. dakikada Hakan Aydemir'in golleriyle aradaki farkı açtı. - ESKİŞEHİR