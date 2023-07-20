Eskişehirspor, İsmail Palta'yı transfer etti

Eskişehirspor, yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. İsmail Palta ile anlaşma sağlandı.

Yeni sezon çalışmaları çerçevesinde transferde hız kesmeyen Eskişehirspor, İsmail Palta'yı renklerine bağladı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Eskişehirspor, yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek için transfer çalışmalarına devam ediyor. Son günlerde transfer çalışmalarını hızlandıran Eskişehir ekibi, Küçükçekmecespor'da forma giyen İsmail Palta ile anlaşma sağladı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İsmail Palta'ya kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR