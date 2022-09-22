Eskişehirspor, Hacettepe 1945 SK maçına hazırlanıyor Spor Haberleri TFF 3. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, cumartesi günü oynayacağı Hacettepe 1945 SK maçı hazırlıklarına devam ediyor. TFF 3. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, cumartesi günü oynayacağı Hacettepe 1945 SK maçı hazırlıklarına devam ediyor. Eskişehirspor, TFF 3. Lig'in dördüncü haftasında, evinde Hacettepe 1945 SK ile karşılaşacak. Cumartesi günü oynanacak maç öncesinde Eskişehirspor kafilesi, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Teknik Direktör Cüneyt Biçer yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Dün yapılan antrenmanda Es-Es'li oyuncular, ısınmanın ardından rondo çalışması yaptı. Sınırlı alan oyunlarıyla sona eren antrenmanın ardından, çalışmaların maç gününe kadar farklı programlarla süreceği öğrenildi. Karşılaşma öncesinde Eskişehirspor 1 puan ile ligde 17'nci sırada yer alırken, Hacettepe 1945 SK ise 2 puanla 15'inci sırada bulunuyor. - ESKİŞEHİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Eskişehirspor Spor Haberler

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