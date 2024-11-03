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Eskişehirspor, Fuzuli Ömeranlı Spor'u 4-1 Mağlup Etti

Eskişehirspor, Fuzuli Ömeranlı Spor'u 4-1 Mağlup Etti
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Bölgesel Amatör Lig 6. haftasında Eskişehirspor, Fuzuli Ömeranlı Spor'u 4-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Sertaç Aytekin, Erdin Üzer ve Cengizhan Avcı'nın golleriyle galibiyeti elde ettiler.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, Fuzuli Ömeranlı Spor'u 4-1 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig'in 6. haftasında Eskişehirspor ve Fuzuli Ömeranlı Spor karşı karşıya geldi. Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında Eskişehirspor, Sertaç Aytekin'in 12. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Ardından Fuzuli Ömeranlı Spor, Kemal Aleçakır'ın 30. dakikada attığı golle skoru 1-1 yaptı. Eskişehirspor'dan Erdin Üzer'in 39. dakikada ve Sertaç Kayatekin'in 41. dakikada peş peşe attığı gollerle ilk yarı 3-1 sona erdi. İkinci yarıda ise Eskişehirspor, Cengizhan Avcı'nın 86. dakikada attığı golle aradaki farkı açarak maçtan 4-1 galip ayrıldı.

Eskişehirspor taraftarı tribünleri doldurdu

Öte yandan, Eskişehirspor taraftarının tribünde oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti. Siyah kırmızılı formalarıyla hep bir ağızdan tezahürat yapan taraftar, takım oyuncularına büyük motivasyon sağladı. Ayrıca devre arasında birçok çocuk sahaya atlayıp oyuncularla fotoğraf çekildi. Görevlilerin kaçan çocukların peşinden koştuğu anlarda ise komik görüntüler ortaya çıktı.

Eskişehirspor önümüzdeki hafta Anamur Bld ile karşı karşıya gelecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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