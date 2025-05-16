Eskişehirspor Futbolcuları Engelliler Haftası'nda Özel Eğitim Okulunu Ziyaret Etti

Eskişehirspor Futbolcuları Engelliler Haftası'nda Özel Eğitim Okulunu Ziyaret Etti
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Eskişehirspor futbol takımı, '10-16 Mayıs Engelliler Haftası' kapsamında Ufuk Nebi Özel Eğitim Anaokulu'nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında zihinsel ve fiziksel engelli öğrencilerle maç yapıldı ve çeşitli atölyelerde keyifli aktiviteler gerçekleştirildi.

Eskişehirspor futbolcuları, '10-16 Mayıs Engelliler Haftası' nedeniyle Ufuk Nebi Özel Eğitim Anaokulu' nu ziyaret ettiler.

Futbolcuları, ziyaret ettikleri okuldu. zihinsel, fiziksel engelli öğrenciler ile karşılıklı maç yaptılar. Hazırlanan atölyelerde öğrenciler; keyifli zaman geçirerek farklılıkların bir araya geldiğinde nasıl güzel bir bütün oluşturduğuna tanıklık ettiler.

Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Sertsöz ve Şube Müdürü Dr. Nurullah Seyidoğlu; Eskişehir Spor Kulübü yöneticileri de hazırlanan programa katılarak eşlik ettiler. Özkan Halaç Özel Eğitim Meslek Okulu ritim grubunun da marşları ile katkı sağladığı programda öğrenciler; birlik, beraberlik ve kapsayıcılığın anlamlı bir örneğini yaşayarak keyifli vakit geçirdiler. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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