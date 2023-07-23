Eskişehirspor Fabrika Futbol Okulu'nda Yaz Dönemi Başladı

Eskişehirspor Fabrika Futbol Okulu'nda 2023-2024 yaz dönemi çalışmaları yapılan ilk antrenmanla başladı.

Eskişehirspor'un geleceğine yeni yetenekler kazandırmak amacıyla geçtiğimiz yıllarda kurulan Eskişehirspor Fabrika Futbol Okulu'nda yaz sezonu için hazırlıklar tamamlandı. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri çim sahaya çıkan minik futbolcu adayları antrenör Selen Toğral eşliğinde yapılan toplantının ardından ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Minikler ilk antrenmanı ısınma hareketleri ve koşu çalışmalarıyla tamamladı. Fabrika Futbol Okulu'nda minik yetenekler, uzman antrenörler gözetiminde teknik becerilerini ve yeteneklerini geliştirme fırsatı yakalayacaklar. Fabrika Futbol Okulu'nda kendini gösteren futbolcular ilerleyen dönemlerde Eskişehirspor'un alt yaş kategori takımlarına seçilme imkanı bulacaklar.

Öte yandan Eskişehirspor Fabrika Futbol Okulu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, futbol okuluna sınırlı sayıda çocuğun kaydının yapılacağı ve kayıtların devam ettiği ifade edildi. - ESKİŞEHİR

Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi? — Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023