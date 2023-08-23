Eskişehirspor Fabrika Futbol Okulu'nda Antrenmanlar Devam Ediyor
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Eskişehirspor Fabrika Futbol Okulu'nda geçtiğimiz ay başlayan antrenmanlar tüm hızıyla sürüyor. Minik futbolcu adayları teknik becerilerini geliştirirken disiplin, spor etiği ve takım ruhu gibi konularda da eğitim alıyorlar.
Eskişehir spor Fabrika Futbol Okulu'nda geleceğin futbolcularının antrenmanları devam ediyor.
Eskişehir spor Fabrika Futbol Okulu'nda geçtiğimiz ay başlayan antrenmanlar tüm hızıyla sürüyor. Eskişehir spor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri Antrenman Sahası'nda toplanan minik futbolcu adayları antrenmanlara ısınma çalışmalarıyla başlıyor. Antrenörler eşliğinde topla çalışma gerçekleştiren minikler teknik becerilerini geliştiriyor. Minik futbolcular futbol okulunda futbol eğitiminin yanı sıra disiplin, spor etiği, takım ruhu gibi konularda eğitim alırken eğlenceli anlar da yaşıyorlar. - ESKİŞEHİR