Eskişehirspor Fabrika Futbol Okulu'nda Antrenmanlar Devam Ediyor

Eskişehirspor Fabrika Futbol Okulu'nda geçtiğimiz ay başlayan antrenmanlar tüm hızıyla sürüyor. Minik futbolcu adayları teknik becerilerini geliştirirken disiplin, spor etiği ve takım ruhu gibi konularda da eğitim alıyorlar.