Eskişehirspor, Efsane Kaleci Sinan Alağaç'ı Unutmadı

Eskişehirspor oyuncuları ve kulüp yetkilileri, vefatının 40'ncı yıl dönümünde milli kaleci Sinan Alağaç'ın kabrini ziyaret etti.

Ziyarette, Alağaç'ın kabrine çiçekler ve Eskişehirspor forması bırakıldı. Eskişehirspor'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Genç yaşta yitirdiğimiz efsane milli kalecimiz Sinan Alağaç'ı, aramızdan ayrılışının 40'ncı yılında Eskişehirspor Kulübü olarak mezarı başında saygı ve rahmetle andık. Kulübümüzün tarihinde silinmez bir iz bırakan, duruşu ve karakteriyle her zaman örnek alınan Sinan Alağaç'ı özlemle hatırlıyor; ailesine, yakınlarına ve tüm camiamıza bir kez daha başsağlığı diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR