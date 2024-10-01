Eskişehirspor, Domaniçspor'u 10-1 Mağlup Etti

2024-2025 Sezonu Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele edecek olan Eskişehirspor hazırlık maçında Domaniçspor'u 10-1'lik farklı bir skorla mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig'in hazırlık maçları çerçevesinde, bugün saat 15.00'da Eskişehirspor ve Domaniçspor karşı karşıya geldi. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde oynanan maç saat 15.00'da başladı. Eskişehirspor ilk yarı 6'ncı dakikada Cengizhan Avcı, 9'uncu dakikada Oğuzhan Düzenli, 19'uncu dakikada Gökhan Çamur, 22'nci dakikada Murat Kara ve 33'üncü dakikada Cengizhan Avcı'nın golleriyle 5-0 öne geçti. İkinci yarıda ise siyah kırmızılı ekip kalesinde 1 gol görürken, 47'nci dakikada Yakup Demirci, 54'üncü ve 57'nci dakikalarda Necati Ünal, 82 ve 88'nci dakikalarda da Uğurcan Semizoğlu'nun golleriyle 10-1'lik skorla galip geldi.

Bölgesel Amatör Lig'in müsabakaları 5-6 Ekim 2024 tarihlerinde başlayacak - ESKİŞEHİR