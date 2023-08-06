Eskişehirspor'dan Eren Altıntaş transferi

Eskişehirspor, orta saha oyuncusu Eren Altıntaş'ın Süper Lig ekibi Alanyaspor'a transfer olduğunu duyurdu.

2023-2024 sezonu için transfer çalışmalarına devam eden Eskişehirspor'da, dış transferde önemli bir gelişme yaşandı. Siyah-kırmızılı ekip, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Eren Altıntaş'ın Süper Lig ekibi Alanyaspor ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Genç futbolcunun transferine ilişkin Eskişehir ekibinden yapılan sosyal medya paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

"Yolun açık olsun Eren Altıntaş. Futbol akademimizden yetişen ve iki sezondur A takımımızda formamızı terleten Eren Altıntaş, Corendon Alanyaspor Kulübü'ne transfer olmuştur. Hizmet ve katkılarından ötürü genç yeteneğimiz Eren'e teşekkür ediyor, milli takıma kadar uzanacağını düşündüğümüz kariyerinde Eskişehirspor'u en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyoruz. Transferde emeği geçen eski Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkürlerimizi sunarız."

Eskişehirspor'un altyapısından yetişen genç orta saha, A takım formasıyla 40'ı lig, 3'ü Türkiye Kupası karşılaşması olmak üzere toplam 43 maça çıkıp, 2 gol kaydetti. - ESKİŞEHİR