Haberler

Eskişehirspor'dan bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehirspor Kulübü, bahis soruşturması kapsamında 7 oyuncunun disipline sevk edilmesi üzerine, kulübün hedefleri doğrultusunda yoluna devam ettiğini vurguladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sevk sürecine ilişkin adaletsizlik iddialarında bulunarak, tüm yargılama süreçlerinin şeffaf ve adil bir şekilde tamamlanmasını beklediklerini açıkladı.

Bahis soruşturması kapsamında takımdan 7 oyuncunun disipline sevk edilmesiyle ilgili Eskişehirspor Kulüp Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Toplamda 9 futbolcumuzun etkilendiği bu sürecin, kulübümüzün hedefleri doğrultusunda hiçbir şeyi değiştirmediğini; Eskişehirsporumuzun yoluna kararlılıkla devam ettiğini kamuoyuna bildirmek isteriz" denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dün toplam 197 futbolcunun bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı. Eskişehirspor'da forma giyen amatör lisanslı 7 oyuncu da disipline sevk edilen isimler arasında yer aldı. Eskişehirspor Kulüp Yönetimi, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

"Eskişehirsporumuzun yoluna kararlılıkla devam ettiğini kamuoyuna bildirmek isteriz"

Kulübün resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan açıklamada, "TFF'nin profesyonel sevkleri 10 Kasım'da açıklayıp oyuncular için anında uygulanabilir disiplin süreçlerini başlatması, ancak aynı dosyanın amatör ayağını bir ay gecikmeyle açıklaması her konuda ciddi bir adaletsizlik oluşturuyor . Soruşturmanın zamanlaması, özellikle fikstürün kritik bir dönemine denk gelmesi nedeniyle ayrıca manidardır. TFF 3. Lig Kulüpler Birliği'nin 10 Kasım 2025 tarihinden bu yana ortaya koyduğu kararlı tutumu, bugün sevki gerçekleştirilen futbolcuların sevkler arasındaki 30 günlük farktan zarar görmemesi için de sürdürmesini temenni ediyoruz. Eskişehirspor Kulübü olarak, yürütülen tüm soruşturma ve yargılama süreçlerinin şeffaf, adil ve eşitlik ilkesine uygun biçimde tamamlanmasını beklediğimizi; futbolcularımızın ve kulübümüzün tüm hukuki haklarını sonuna kadar takip edeceğimizi vurgularız. Camiamızın sağduyusuna güvenimiz tamdır. Eskişehirsporumuzun hakkını, sahada kazanılmış emeğin değersizleştirilmesine göz yumulmasına asla izin vermeden, her platformda kararlılıkla savunmaya devam edeceğimizi saygıyla kamuoyuna duyururuz. Biz büyük EsEs'iz kırmızı şimşeğiz" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Tuğba Melis Türk Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor

Ünlü oyuncu Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor
Bayern Münih 4 dakikada geri dönerek 3 puanı kaptı

İşte Şampiyonlar Ligi bu! 4 dakikada muhteşem geri dönüş
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Bakan Kurum'a baba ocağında coşkulu karşılama

Bu fotoğrafta bir bakan var! Yıldız gibi karşılandı
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

Hesaplama yapıldı: İşte vaizlerin 2026 yılında alacağı maaş
CHP kesin ihraç istedi, Hasan Ufuk Çakır istifa etti

CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isim istifa etti
title