Eskişehirspor'dan bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama

Bahis soruşturması kapsamında takımdan 7 oyuncunun disipline sevk edilmesiyle ilgili Eskişehirspor Kulüp Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Toplamda 9 futbolcumuzun etkilendiği bu sürecin, kulübümüzün hedefleri doğrultusunda hiçbir şeyi değiştirmediğini; Eskişehirsporumuzun yoluna kararlılıkla devam ettiğini kamuoyuna bildirmek isteriz" denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dün toplam 197 futbolcunun bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı. Eskişehirspor'da forma giyen amatör lisanslı 7 oyuncu da disipline sevk edilen isimler arasında yer aldı. Eskişehirspor Kulüp Yönetimi, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Kulübün resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan açıklamada, "TFF'nin profesyonel sevkleri 10 Kasım'da açıklayıp oyuncular için anında uygulanabilir disiplin süreçlerini başlatması, ancak aynı dosyanın amatör ayağını bir ay gecikmeyle açıklaması her konuda ciddi bir adaletsizlik oluşturuyor . Soruşturmanın zamanlaması, özellikle fikstürün kritik bir dönemine denk gelmesi nedeniyle ayrıca manidardır. TFF 3. Lig Kulüpler Birliği'nin 10 Kasım 2025 tarihinden bu yana ortaya koyduğu kararlı tutumu, bugün sevki gerçekleştirilen futbolcuların sevkler arasındaki 30 günlük farktan zarar görmemesi için de sürdürmesini temenni ediyoruz. Eskişehirspor Kulübü olarak, yürütülen tüm soruşturma ve yargılama süreçlerinin şeffaf, adil ve eşitlik ilkesine uygun biçimde tamamlanmasını beklediğimizi; futbolcularımızın ve kulübümüzün tüm hukuki haklarını sonuna kadar takip edeceğimizi vurgularız. Camiamızın sağduyusuna güvenimiz tamdır. Eskişehirsporumuzun hakkını, sahada kazanılmış emeğin değersizleştirilmesine göz yumulmasına asla izin vermeden, her platformda kararlılıkla savunmaya devam edeceğimizi saygıyla kamuoyuna duyururuz. Biz büyük EsEs'iz kırmızı şimşeğiz" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR